Almanya için son aday: Lothar Matthaus

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün Avrupa Şampiyonası sonrası görevini bırakacağını açıklaması sonrasında Almanya'nın başına kimin geçeceği merak konusu. Son olarak bu görev için Almanlar'ın efsane futbolcusu Lothar Matthaus gündeme geldi.

Almanların ünlü basın organı Bild, Matthaus'un milli takımın başına geçebileceğini yazdı. Haberde Alman efsanenin konuyla ilgili görüşlerine de yer verildi. 60 yaşındaki futbol adamı katıldığı bir Podcast yayınında konuyla ilgili, "Son kararı Almanya Futbol Federasyonu verecektir. Bu konuda benimle ilgili bir karar çıkarsa tabiki düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı için Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp ile Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick'in de adı geçiyor.