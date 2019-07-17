Almanlar duyurdu! Konoplyanka ile anlaşma tamam

Sarı-Lacivertliler, sol kanada Garry Rodrigues’i kiraladı. Ancak bir kanat oyuncusuna daha imza attırmak için çalışmaları sürdürdü. Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Yevhen Konoplyanka’da mutlu sona çok yaklaştı. Alman Bild Gazetesi, Sarı- Lacivertliler’in Ukraynalı yıldız ile senelik 3 milyon Euro maaş üzerinden anlaşmaya vardığını duyurdu.

Çin ve Rusya düşünülmüyor

Menacer Fali Ramadani’nin oyuncusu için en iyi opsiyonları değerlendirdiği, Rusya ve Çin’in şu anda ihtimal dahilinde olmadığı vurgulandı. Gazete, kulüpler arasındaki görüşmelerin de olumlu ilerlediğini yazdı. Bonservis için kapıyı 6 milyon Euro’dan açan Schalke’nin, 4 milyon Euro ücreti olan Konoplyanka’yı göndermek adına bonservis beklentisini 4 milyon Euro’ya düşürdüğü belirtildi.

Hemen göndermek istiyorlar

Alman ekibinin FFP sorunu olmamasına rağmen yönetim 25 milyon Euro’luk bir bütçe belirledi. Sportif direktör Schneider ve teknik adam Wagner’in bunu artırmak için maliyeti yüksek oyuncularla bir an önce yolları ayırmak istedikleri kaydedildi. Masaya 3 milyon Euro’luk teklifle oturan Fenerbahçe’nin, bu rakama çıkması ve işi bitirmesi bekleniyor.