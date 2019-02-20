Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Almanya’nın Allianz MTV ekibini 3-0 yendi. Beşinci maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.
Allianz MTV: 0 - VakıfBank: 3
Salon: Scharrena Stuttgart
Hakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya)
Allianz MTV: McCage, Bugg, Poll, Tapp, Rivers, Schaefer (Koskelo, Wilhite, Tomazela, Cesar, Sandor, Kastner, Van Daelen)
VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Hatice Gizem Örge, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu)
Setler: 23-25, 18-25, 18-25
Süre: 81 dakika (32, 22, 27)