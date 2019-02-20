Allianz MTV: 0 - VakıfBank: 3

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Almanya’nın Allianz MTV ekibini 3-0 yendi. Beşinci maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

20 Şubat 2019, Çarşamba 23:27
- A +
Allianz MTV: 0 - VakıfBank: 3

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Almanya’nın Allianz MTV ekibini 3-0 yendi. Beşinci maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

Allianz MTV: 0 - VakıfBank: 3

Salon: Scharrena Stuttgart

Hakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya)

Allianz MTV: McCage, Bugg, Poll, Tapp, Rivers, Schaefer (Koskelo, Wilhite, Tomazela, Cesar, Sandor, Kastner, Van Daelen)

VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Hatice Gizem Örge, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu)

Setler: 23-25, 18-25, 18-25

Süre: 81 dakika (32, 22, 27)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.