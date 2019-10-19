Sivasspor belki Türk Telekom Stadı’nda 3 puan bıraktı; ancak mücadelesiyle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden tam not almayı başardı. Haftaya ligin ikinci sırasında giren Yiğidolar, Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a karşı üstün başlayan taraftı. Üst üste kaçan pozisyonlardan sonra Galatasaray’ın kontradan bulduğu gol, takımdaki motivasyonu dağıttı. Ancak Aslan 2-0 yaptığında bile Sivas maçı bırakmadı, hatta 10 kişi kalsa da hem gol hem de pozisyon bulmayı başardı. Cim Bom özellikle uzatma dakikalarında skoru korumak için büyük çaba harcadı. Galatasaraylı taraftarlar, 90 dakika sona erdiğinde Sivassporlu futbolcuları da ortaya koydukları mücadelen dolayı alkışladı.