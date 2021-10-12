Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası bu yıl 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Şampiyonaya ülke genelinden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Ada Ring Gençlik ve Spor Kulübü'nden 31 yaşındaki Alina Duyar, 'Büyük Bayanlar Bikini Fitness' kategorisinde birincilik elde ederek Kuşadası'nın gururu oldu.

İspanya'da kasım ayında gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu. Alina Duyar'a antrenörleri Fuat Duyar ile Zuhal Özkan ve Ada Ring Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yıldırım Ezzine Djaziri de eşlik etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e kendisine verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Alina Duyar, "Hedefim İspanya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak olacak. Kuşadası'nda her zaman sporcuların yanında olan bir belediye başkanımız var" dedi.

İLKİ YAŞATTI

Ada Ring Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yıldırım Ezzine Djaziri ise, "Sporcumuz Alina Duyar, İstanbul'dan şampiyonlukla dönerek Kuşadası'na bir ilki yaşattı. İspanya'da da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Öncelikle elde ettiği başarıyla kentimizi sevince boğan Alina'yı tebrik ediyorum. Alina gibi sporcularımıza yetki ve imkanlarımız dahilinde destek vermeyi sürdüreceğiz. Kendisine İspanya'da da başarılar dilerim. Kuşadası her zaman sporcu dostu bir kent olacak" dedi. (DHA)