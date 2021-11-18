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Alın kırışıkları erkeklerin de problemi!

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, alın kırışıklarına çözüm olan alın germe estetiği hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

18 Kasım 2021, Perşembe 19:04 Son Güncelleme:
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Alın kırışıkları erkeklerin de problemi!

Alın kırışıklıkları hem kadınlar hem de erkeklerde sık görülen estetik problemlerden biridir. Alın germe, fazla yağ ve derinin cerrahi olarak alınmasının yanı sıra alın bölgesindeki kasların sıkılaştırılmasıdır. Gözler arasındaki sarkık kaşları veya derin olukları düzeltebilir. Genel olarak daha pürüzsüz bir yüz görünümü oluşturmak için genellikle bir yüz germe ile birlikte yapılır.

Alın germe için adaylar kimlerdir?

Alın germe derin ya da ince çizgiler, düşük kaş gibi genetik ya da yaşa bağlı olarak ortaya çıkan estetik sorunların tedavisi için hem kadınlarda hem de erkeklerde uygulanabilmektedir. Özellikle yaşlanmanın gözle görülür etkilerini en aza indirmek için en sık 40 ila 60 yaş arası kişilerde yapılır. Alın germe genellikle yüz germe veya göz kapağı kaldırma ameliyatı ile birlikte yapılır.

Alın germe çeşitleri

Alın germe için klasik alın germe ve endoskopik alın germe dahil olmak üzere iki tür cerrahi teknik mevcuttur:

Klasik alın germede cerrah, kulaklık benzeri bir desene benzer bir kesi yapar. Bu kesi koronal kesi olarak adlandırılır ve yaklaşık kulak seviyesinde başlar ve alnın üst kısmından diğer kulağa kadar devam eder. Daha sonra fazla doku ve yağı alınarak alnın derisi dikkatlice kaldırılır ve gerekirse kasları yeniden hizalanır. İşlem sırasında kaşlar daha yüksek bir seviyede yeniden konumlandırılabilir ve fazlalık deri kesilir.

Endoskopik alın germe ile klasik alın germe arasındaki fark kesi boyutudur. Endoskopik alın germe ile cerrah, her biri bir santim civarında üç ila beş saç derisi kesisi yapar. Daha sonra insizyonlardan birine bir endoskop yerleştirilerek alttaki kasların ve dokuların görülmesi sağlanır. Farklı bir kesiden, alın derisini kaldıran başka bir alet yerleştirilir. Fazla doku ve yağ daha sonra çıkarılır ve gerekirse kaslar yeniden hızlanılır. Klasik alın germede olduğu gibi kaşlar da daha yüksek bir seviyede yeniden konumlandırılabilir. Klasik alın germe ile karşılaştırıldığında iyileşme süresi ve yara izi minimumdur.

Günümüzde endoskopik alın germe işlemi sağladığı avantajlar nedeni ile çok daha fazla tercih edilir.

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