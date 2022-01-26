Petkimspor, Justin Wrihgt-Foreman ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinde Aliağa Petkimspor, sezon başında Fransa’nın Chorale Roanne Basket takımından kadrosuna kattığı 23 yaşındaki gard Justin Wright-Foreman ile yollarını ayırdı.

Sezon başından itibaren 13 maçta süre alan ABD’li oyuncu 17,5 ortalamayla takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyordu. Takımının oynadığı son 2 maçta kadroda yer almayan Justin-Wright-Foreman ile bir süredir görüşme halinde bulunan İzmir temsilcisinde ayrılık kararı çıktı. Kulüp, ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyurarak şu ifadelere yer verdi: “Sezon başı aramıza katılan oyuncumuz Justin Wrihgt-Foreman ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.”