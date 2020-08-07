Galatasaray Kulübü, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Galatasaray U19 takımında 21 gol atan Ali Yavuz Kol’un oynaması ve gelişmesi için sezon başında Fatih Terim tarafından kiralanmasına karar verilmişti. Galatasaraylı eski futbolcu Ergün Penbe’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan ve burada attığı 9 golle dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki genç milli oyuncu kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle sezon bitiminde Galatasaray’a dönmüştü.

Ali Yavuz'un ismi Türk Teknik Direktör Kenan Koçak’ın çalıştırdığı Hannover 96 ile anılıyordu. Galatasaray taraftarı genç futbolcunun kariyerini merak ediyor. Ali Yavuz Kol kimdir? Ali Yavuz Kol kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? sorularına yanıt aradık.

Ali Yavuz Kol kimdir?

29 Ocak 2001'de Antalya'ya dünyaya gelen Ali Yavuz Kol, futbola 12 yaşında Meydan Gençlik Spor'da başladı. Antalyaspor'a geçen Ali, 2014 yılında Galatasaray altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, 2017-2018 sezonunda 19 maçta 7 gol attığını sezonun sonrası Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme yaptı. Başarılı oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise 39 maçta 22 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezonu tecrübe kazanması amacıyla 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda geçiren Ali, 27 maçta rakip filelere 9 gol bırakmaya başladı.

Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan 19 yaşındaki futbolcunun kariyerinde 80 maçta 38 golü bulunuyor.

Forvet ve kanatlarda oynayabilen Ali, U14, U15, U16, U17, U18 ve U19 Milli Takımı'nda forma giydi. Milli formayla 59 maça çıkan genç futbolcu, 17 gol atma başarısı gösterdi.



