Ali Ravcı: Transfer konusunu 1 hafta içerisinde netleştireceğiz

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Malatya temsilcisi Bolu'nun Abant bölgesinde bulunan bir otelde günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Akşam antrenmanında sahaya çıkan Yeni Malatyaspor, ısınma koşusunun ardından taktik antrenman çalışması yaptı. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayın 10'u itibarıyla hazırlıklarımız Malatya'da başladı. Bir haftayı orada geçirdik. Daha sonra 2 gün iznimiz oldu. Tekrar akabinde burada toplandık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcutta zaten oyuncularımız vardı. Kiralık oyuncularımız döndü. Bize katıldılar" dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Ravcı, "Tabii bu arada transfer çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir kamp ortamımız var. Şu anda iyi geçiyor. Sadece yeni transferlerimizi bekliyoruz. Birkaç gün içerisinde transferlerimiz aramıza katılırsa daha iyi olacak. Eksik mevkilerimiz vardı. Ayrılan oyuncular olmuştu. Onların yerini doldurmamız gerekiyordu. Şu ana kadar görüşüp teklif sunduğumuz oyuncularımız var. Ayrılmak isteyen oyuncularımız da var. O yüzden 1 hafta içerisinde bu konuları netleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör konusuna da değinen Ravcı, "Bilindiği gibi Hikmet Karaman hocanın bir sezon daha sözleşmesi devam ediyordu. Yeni bir teknik adamla çalışmaya karar verdik. Başkan ve yönetim kurulu bu konuda çalışma yapıyor. Şu anda net bir durum söz konusu değil. Basına da yansıdığı gibi Hamza Hamzaoğlu ile bir anlaşma durumu var. Yeni teknik adamın biran önce gelip takımı tanıması gerekiyor. O konu da 1-2 güne netleşir." ifadelerini kullandı.