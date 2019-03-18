Ali Muhammed ve Barış Hersek öğrencilerle bir araya geldi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague takımlarından Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncuları Ali Muhammed ile Barış Hersek, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başarılı oyuncuları Ali Muhammed ile Barış Hersek, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinlikte Fenerbahçe Beko Basketbol Operasyonları Direktörü Defne Patır ile İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer ve Malzeme Sorumlusu Erkan Karaca da yer aldı.

Keyifli geçen organizasyonda soru cevap bölümünün sonrasında basketbolcularımıza plaket takdim edildi ve ardından toplu fotoğraf çekildi.

Ardından öğrenciler basketbolcularımızı parkede görmek istediklerini belirttiler ve daha sonra okulun basketbol salonuna geçildi. Ali Muhammed ve Barış Hersek burada çeşitli atışlar yaptıktan sonra bir öğrencinin Ali Muhammed’le bire bir basketbol oynamayı istemesi üzerine Birleşik Amerikalı oyuncumuz hayranını kırmadı ve ikili okulun basketbol sahasında bir süre basketbol oynadı."