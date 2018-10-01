Ali Koç'tan soyunma odasında Cocu'ya fırça

Fenerbahçe 3-0 geriye düşünce Çaykur Rizespor maçı devre arasında Başkan Ali Koç soyunma odasına indi ve Cocu'dan hesap sordu. Ali Koç'un Cocu'ya "Hani söz vermiştiniz, bu ne hal" diye bağırdığı öğrenildi.

01 Ekim 2018, Pazartesi 11:51 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 11:57
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını tribünden takip eden başkan Ali Koç, Rize’nin peş peşe gelen gollerinin ardından adeta yıkıldı. Ali Koç ilk yarının sonunda Fenerbahçe’nin soyunma odasına indi ve Cocu'yu fırçaladı.

Ali Koç'un yüksek sesle teknik direktör Cocu'ya "Hani verdiğiniz sözler, bu ne hal" diye bağırdı. 

Kötü gidişin ve ikili arasında iplerin gerilmesinin ardından Cocu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Fenerbahçe'nin yeni hoca için çalışmalara başladığı gelen haberler arasında...

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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