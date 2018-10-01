Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını tribünden takip eden başkan Ali Koç, Rize’nin peş peşe gelen gollerinin ardından adeta yıkıldı. Ali Koç ilk yarının sonunda Fenerbahçe’nin soyunma odasına indi ve Cocu'yu fırçaladı.

Ali Koç'un yüksek sesle teknik direktör Cocu'ya "Hani verdiğiniz sözler, bu ne hal" diye bağırdı.

Kötü gidişin ve ikili arasında iplerin gerilmesinin ardından Cocu ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Fenerbahçe'nin yeni hoca için çalışmalara başladığı gelen haberler arasında...

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr