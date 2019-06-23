Aziz Yıldırım’ın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, futboldan sonra basketbolda da sezonu hayal kırıklığıyla kapattı. Süper Lig’de Sarı- Lacivertliler, bir ara ligde düşme korkusu yaşarken, beklentilerin de çok uzağında kalmıştı. Basketbolda nispeten durum daha iyi olsa da Başkan Koç burada da şampiyonluk yaşayamadı. Erkek Basketbol Takımı, Anadolu Efes’e önce Euroleague Final-Four’u yarı finalinde daha sonra da Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Finali serisinde 4-3 mağlup oldu. Coach Obradovic ve oyuncular büyük bir üzüntü yaşarken, Başkan Koç takımı teselli etti.

‘Tarih unutmaz...’

Karşılaşmanın ardından parkeye inen Koç’un, Obradovic’e, “Bu camia ve taraftar sizle gurur duyuyor. Yıllardır bize yaşattığınız gururu biz unutsak bile tarih unutmaz. Bu kulübe büyük başarılar yaşattınız. Buradan söz veriyorum, basketbol şubesi hiçbir zaman küçülmeye gitmeyecek. Daha iyi kadrolar kurup, sürekli olarak zirveleri kovalayacağız” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun