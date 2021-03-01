1-0’lık galibiyetten dolayı mutlu olan Fenerbahçe’nin patronu Ali Koç, ortaya konulan mücadeleyi beğendiğini söyledi. Başkan, “Takıms bir bütün oldu ve kenetlendi. Bugünkü futbolla kaybetsek bile memnun ayrılırdım buradan. Bayağı gollük pozisyonlarımız var. Uğurcan’ı da tebrik ederim. Devamlı iyi maçlar oynuyor. Aldığımız galibiyet altın değerinde. Çubuklu için nasıl savaşılır, takım onu gösterdi. Gurur duydum. Bugün önemli bir adım attık. Daha çok inişler çıkışlar olabilir her takım adına. Yoğun takvimde ve koronavirüs ortamında normal” dedi.

‘Kenetlendik, aile olduk’

Erol Bulut üzerinden yapılan eleştirileri yorumlayan Ali Koç, “Fenerbahçe’de hoca olmak zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Diğer camialardan farklıyız. Talepkar bir camia var. Bizim hiç öyle bir düşüncemiz yoktu. Kenetlendik, daha iyi aile olduk. Biz sosyal medyaya göre hareket etmiyoruz. Dışarıya baksak, çok değişiklik yapmamız lazımdı.

Erol hocamızın başarılı olacağı ortamı sağlamak görevimizdi. Herkes elinden geleni yapıyor. Takıma destek olduk. 1-2 ziyaretimiz oldu. İnsayatif kullandık ve kenetlenme oluştu. 7 maçtır kazanan bir Trabzonspor vardı. Güzel saha nedeniyle Trabzonspor’u da kutlarım. Yolları açık olsun. Bizi güzel ağırladılar” ifadelerini kullandı.

Caner Erkin cevabı...

Ali Koç’a, Caner Erkin’in kadroya alınmama kararı da sorulurken, “Spesifik oyuncular üzerine herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama bu gibi alınan kararlar, ortak kararlardır. Ne hoca kendi başına alır, ne sportif direktör ne de yönetim... Bizim için her futbolcumuz değerlidir. Bugün kadroda olmaz, yarın olur” cevabını verdi. Başkan, Hataysporlu Boupendza konusunda ise, “Eşit tekliflerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne mutlu. Teşekkür ederiz kendilerine” dedi.