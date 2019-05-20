Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu ve "Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda Fair Play'den bahsedecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur." ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

Üzgünüz kupayı getiremediğimiz için. Türk basketbolu açısından gurur verici bir olay. İlk defa Türk basketbolunu Final-Four'da iki takımla temsil ettik. Kupayı kazanamadığımız için üzgünüz. Farklı bir sonuç bekliyorduk ama talihsizlikler, sakatlıklar yakamızı bırakmadı.

6. kez Final-Four'a katılmak istiyoruz, mümkünse yine Efes'le.. Kupayı bir kez daha kazanmak istiyoruz.

Ben bu açıklamayı yapmak zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. 3. bir ülkede iki Türk takımı arasında yaşanan olaylar olmasa daha iyi olurdu. Ama olayların da gerçek bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum.

Taraftarlarımız bizim üçüncülük maçımızdan sonra salonu terk etmediler, büyük bölümü de Efes'i samimi bir şekilde destekledi. Desteklemeyenler de köstek olmadılar. Seslerini çıkarmadılar.

'Ergin Ataman ağır küfürler etti'

Maçın bitmesine 20-25 saniye kala, maçın skoru kesinleştikten sonra, Fenerbahçeli taraftarlar geçmişte yaşanan olaylardan dolayı Ergin Ataman'a "Mola alsana, mola alsana" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat sonrası Ergin Ataman iki tribüne çok ağır küfürler etmiştir.

Ergin Ataman'ın küfürleri ekrana da yansımıştır. İşin boyutu orada değişti, olay fiziki boyuta geldi. Biz de olayları yatıştırmaya çalıştık. Çok şükür daha büyümedi, keşke olmasaydı.

Değil Fenerbahçe taraftarına, hiçbir camianın taraftarına küfür edilmez, edilmemelidir, çok büyük saygısızlık. Hele bir spor adamının böyle bir şey yapması kabul edilemez.

'2 türlü spor adamı var'

İki türlü spor adamı var. Biri geçmişteki olayları bir koyup, centilmenlikle işini yapmaya çalışanlar. Bir de öyle tipler vardır ki, camialar arasındaki gerginlikleri kullanarak gerginlik yaratmaya çalışırlar, bunu rekabet avantajı olarak görürler.