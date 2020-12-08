Ali Koç son dakika açıklaması yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, "Hakemlerin Koç çalışanı olduğu yalanlarını ortaya attılar. Onları ayıplıyorum. Ortaya çıkması için adım atmayanları da ayıplıyorum. Bu sene ile geçen senenin farkı; biz bu sene kuvvetliyiz. Bu sene bu işler erken başladı." ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyoruz ama konuşmamız gereken günlerdeyiz."

'Bu sene biraz erken başladılar'

"Konuşmuyoruz diye eleştiri alıyoruz ama ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Biz sahaya odaklanmaya çalışıyoruz ama bizim dışımızda gelişen saha dışı olayları var. Bu sene biraz erken başladılar. Bazı hakem hataları ve bazı kasıtlı hareketler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Hakem kararlarında bir standartsızlık var. VAR kararlarında da öyle. Türkiye'de bir hakem krizi var."

"VAR diye bir sistem geldi. Bu teknoloji sayesinde neredeyse %100 isabetli kararlar geliyor. İnsanlar, VAR gibi bir teknoloji gelince minimize edilmiş hatalar bekler. Bu teknoloji iyi kullanılırsa fayda verir, bu teknolojiyi kullananlar da insanlar."

"Özellikle odağında Fenerbahçe'nin olduğu hakem krizlerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Hakemlik çok zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Hakemlik camiasında değişik dengeler ve güç odakları olduğu söyleniyor."

"Türkiye'de şampiyonluklar saha içerisinde kazanılmıyor olgusu var, ben inanmak istemiyorum ama inanmak zorunda kalıyorum. Bu olguyu değiştirmek zorundayız."









'Açıklasınlar'

"Bilmek istiyorum, açıklasınlar! Sizin futbolcunuz, hakeme hakaret etti ve bu yüzden kırmızı kart gördü desinler! Ali Palabıyık ne olacak? Bir hafta mı maç almayacak?"

"Beşiktaş maçını hakem katletti. İki takımın da şikayetleri var. Yediğimiz golden önce faul vardı. Josef iyi niyetli bir insan ama o pozisyona kırmızı kart vermeyen hakem ve hakemi uyarmayan VAR bu işi yapmamalı. Tugay Kaan Numanoğlu derbi baskı altında kaldı, hatalar yaptı."

'Yolumuzu çözeceğiz'

"TFF Başkanı, MHK Başkanı ve ilgili arkadaşlarına sormak istiyorum; Ortada bir kriz var mı, yok mu? Etrafta dolaşan dedikodular, iddialar, şikayetçi takım sayısı... TFF ve MHK neden konuşmuyor? Sorun yok, problem yok deniyorsa biz de Fenerbahçe olarak yolumuzu çizeceğiz."

Ali Koç'tan öneri

"Maçlarda iki gözlemci olsun. İkisi de formu doldursun. Buradan çıkacak rakam, hakemin notu olsun ve bunlar şeffaf bir şekilde açıklansın. Bunların açıklanmaması için hiçbir neden olamaz. Ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçin."

"Hakemleri, her hafta maç öncesinde herkesin gözü önünde bir Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler, görelim, bilelim. Bunun ne zararı var?"

'Bu sezona algı ile başladık'

"Geçen sene Zorlu algısı yaptılar bu sezon Rıdvan Dilmen Sezonu algısı. Rıdvan Dilmen sezonu ve Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Bu sezona bu iki algı ile başladık. Hakemler 'Böyle bir algı var, bir düdük çalarken bin kere düşüneyim' diye davranıyordur."

"Hakemlerin Koç çalışanı olduğu yalanlarını ortaya attılar. Onları ayıplıyorum. Ortaya çıkması için adım atmayanları da ayıplıyorum. Bu sene ile geçen senenin farkı; biz bu sene kuvvetliyiz. Bu sene bu işler erken başladı."

"Kavga ortamından uzak durmaya çalışıyorum 'masaya yumruğunu vurmuyor' diyorlar."









"Ahmet Çakar'ın iddialarının aslı astarı var mı bilmiyorum. Kaynak konusunda bir sıkıntısı olmadığını anlıyorum. Nedir, kimdir, sana bu nereden geldi diye çağırın sorun. Türk futboluna hasar veren bir iddiadır, doğruysa üstüne gidin."

Yabancı hakem açıklaması

"Türk vatandaşı olarak yabancı hakemi ayıplarım; ama ihtiyaç var. Futbol aşkının bu kadar geniş olduğu Türkiye'de kendi içinden kaynak bulmuyorsak bu bizim ayıbımız. Kaynak var. Ama sistem ve dengeler yanlış. Belki gençlik operasyonu burada hedef alınıyor."

"Algılardan bir tanesi Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı algısı. Fenerbahçe kaç defa şampiyon olacak denen sezonda şampiyon olmuş? Fenerbahçe'nin kırılgan yapısı gözetilerek ilk sıkıntıda üzerine gelmek için yapılan altlıklar. Şampiyon olursa dedik zaten diyecekler, olamazsak da yöneticileri, oyuncuları, takımları böyle zaten olamadılar demek için yapılan altlıklar bunlar."

Taraftara mesaj

"Taraftarlara seslendim, bu tuzağa düşmeyin ve kulak vermeyin diye. Görüyorum ki en ufak tökezlemede taraftarımız hassasiyet gösteriyor. Bu tuzağa düşmeyin, kimin şampiyon olacağı son maçlarda belli olur."

"Hocamızdan memnunuz. Ne yapıldı? Fenerbahçe şampiyon olacak dendi ama 10. haftada hocamız sorgulanmaya başladı. Biz bunları yemiyoruz ama Fenerbahçe taraftarı bu golleri yiyor."

'Ben hiçbir zaman büyük konuşmadım'

"Ben hiçbir zaman büyük konuşmadım, asarız, keseriz de demedim ama bu sene baktığımız zaman işler istediğimiz gibi gidiyor. Bardağı yarı dolu görürsek evet puanımız iyi, daha iyi olabilirdi, olmalıydı. Deplasmanda çok iyi performansımız var ama iç sahayı çözmemiz lazım. En çok gol atan takımız, müthiş, golcülerimiz daha devreye girmediler. Bunları adreslememiz lazım. Derin kadromuzun kıymeti, önemi ocak ayından sonra 3-4 günde bir oynayacağımız dönemde ortaya çıkacak."

Mesut Özil yanıtı

"Mesut Özil konusu Fener Ol'dan beri gündemde, bu bizim için bir rüya çünkü Fenerbahçe bu tip maliyetleri karşılayabilecek durumda değil."





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