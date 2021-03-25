Ali Koç sezonu başladığı teknik direktör ile bitiremiyor

Fenerbahçe Kulübü, Erol Bulut ile yollarını ayırdı ve mevcut başkan Ali Koç'un sezona başladığı teknik direktör ile ligi bitirmeme serisi devam etti. İlk sezonunda Phillip Cocu ile başlayan ardından Erwin Koeman ve Ersun Yanal ile sezonu bitiren Fenerbahçe, geçen sezonu Ersun Yanal ve Tahir Karapınar ile tamamladı. Bu sezona başlayan Erol Bulut ise 32.hafta öncesi görevinden ayrıldı

Ali Koç böylece 33 aylık görev süresinde 5. kez teknik adam değiştirmiş oldu ve her 6,6 ayda bir teknik direktör değişimi ortalamasına ulaştı.

2018-19 sezonu: Philip Cocu - Erwin Koeman - Ersun Yanal

2019-20 sezonu: Ersun Yanal - Tahir Karapınar

2020-21 sezonu: Erol Bulut - Emre Belözoğlu*

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1375119031489994759









Aziz Yıldırım son yıllarında tam tersini yapıyordu

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ise son yıllarında sezon içinde teknik direktör değişimine sıcak bakmıyordu. Aziz Yıldırım, 2017-18 sezonunu Aykut Kocaman, 2016-17 sezonunu Advocaat, 2015-16 sezonunu Vitor Pereira (sonraki sezon başı ayrıldı), 2014-15 sezonunu İsmail Kartal, 2013-14 sezonunu Ersun Yanal, 2010-2013 arasını Aykut Kocaman ile tamamlamıştı. Fenerbahçe 2009-10 sezonunda Daum, 2008-09 Aragones, 2006-08 arasında Zico, 2003-06 arasını yine Daum ile bitirmişti. 2002-03 sezonunda ise yıl içinde teknik adam değişmişti

Aziz Yıldırım ilk yıllarında çok teknik adam değiştirmişti

Aziz Yıldırım 2001-02 sezonunda da sezon içinde teknik adam değiştirirken 2000-01 sezonunda Mustafa Denizli ile şampiyonluk yaşamıştı. 1999-2000 sezonunda ise üç farkı isimle çalışan Aziz Yıldırım, 1998-99 sezonunu ise Joachim Löw ile bitirmişti.



