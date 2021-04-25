Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Ali Koç, "Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, önemli bir 3 puan aldık. VAR operatörüyle ilgili söylenmesi gerekeni arkadaşlarımız söyledi, savcılıkta olan bir konu" ifadelerini kullandı.

'Kavganın içine çekmeye çalışıyorlar'

Ali Koç sözlerine, "Bir seri ve kimya yakaladık. Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırırsa, bir yerden bir şekilde saldırı ve haksız ithamlar geliyor, bizi kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Taraftarımız kızıyor, cevap vermediğimiz için ama bizim tarzımız farklı."

'Hakemleri baskı altına almak, algı yönetmek...Biz bu topa girmeyeceğiz'

"Tribünlere oynamak adına bunu yapmayacağız. Bizimle alakası olmayan konular, bize yapıştırılmaya çalışılıyor. Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. Sahaya konsantre olacağız. Şöyle bir anlayış var, bir yere kadar da ne yazık ki doğru. Maçlar yalnızca sahada kazanılmıyor. Hakemleri baskı altına almak, algı yönetmek... Biz bu topa girmeyeceğiz" şeklinde devam etti.

'İnşallah hayretle karşıladığım açıklamaların devamı gelmez'

Ali Koç, "Bu şekilde davranırsak, Türk futbolunun sorunlarını hep birlikte çözemeyiz. Rekabeti sahada bırakalım. Biz hala aynı noktadayız ve bu noktadan da hareket etmek istemiyoruz.

Şampiyonluk çok çok önemli ama şampiyonluk, değerlerden feragat etmek kadar da önemli değil. İnşallah hayretle karşıladığım açıklamaların devamı gelmez. Biz 10 senede, 3 kere son dakikada şampiyonluk kaybettik. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini, en iyi biz biliriz" ifadelerini de kullandı.

'Kalecilikte bu var'

Harun Tekin’in performansı ile ilgili gelen soruya ise Ali Koç, “Ben oyuncular bazında konuşmayayım. Eminim hocam basın toplantısında adresliyordur. Kalecilikte bu var. 10 top kurtarırsın, aptalca bir hareket yaparsın hepsi heba olur. İşin doğasında bu var. Ben takımımın savaşmasından, koşmasından memnunum. İnşallah böyle devam eder, sonunu da bu şekilde getiririz. Kısmetse de mutlu sona ulaşırız” cevabını verdi.