Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan sarı-lacivertli takımla bir araya geldi.

Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Fethi Pekin ve Can Gebetaş ile 1907 Fenerbahçe Derneği üyesi Gökhan Akça, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'yla bir araya geldi. Takımı kazanılan şampiyonluktan ötürü tebrik eden başkan ve yöneticiler, başarılarının devamını diledi. Basketbolcular, Başkan Koç’a imzaladıkları Fenerbahçe forması ve milli takım formasını hediye etti.

Şampiyonluğun hikayesini anlattılar

Öte yandan HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol’u 2-1’le geçerek şampiyon olan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan “Güncel” programına konuk oldu. Takımın teknik ve idari heyetinin de yer aldığı programda şampiyonluğun hikayesi anlatıldı.

İHA



