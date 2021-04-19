Ali Koç: Bizim için mucizeydi

Ali Koç, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs testi pozitif çıktığı için bir süre karantinada kalan başkan Koç, “Hastalığı hafif atlattım. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Geçmiş olsun mesajları içi tüm futbol ailesine teşekkür ederim” diye konuştu.

‘Oyundan gayet memnunuz’

Galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Ali Koç, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Tüm arkadaşları kutluyorum. Baş haftası öncesi önemli bir virajı geçtik. Kalan 7 haftada her şey olabilir. Biz son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Son dakikaya kadar inanmaya devam edeceğiz. Topla çok oynayan, rakibe az şans veren bir takımız. Dolayısıyla yakaladığımız havadan, oynadığımız futboldan gayet memnunuz” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı, maçın VAR hakemi Ümit Öztürk’ten memnun olmadıklarını söyledi.

‘Birkaç hafta önce mucizeydi’

Ali Koç, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise, “İlk 3 sıradaki takım da ipi göğüsleyebilir. Birkaç hafta önce bu duruma mucize diyebilirdik ama şimdi diyemiyoruz. Kalan 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ile her şey olabilir” ifadelerini kullandı. Başkan Koç, yolların ayrıldığı Erol Bulut ile ilgili olarak, “Büyük emeği var. Bizi buraya o getirdi. Para pul işi olmayan, özü sözü mert bir insandı. Hizmetleri için teşekkür ederim” dedi. Son olarak Emre Belözoğlu’na değinen Koç, “Bir futbol felsefesi var. Yıllardır kendisini buna hazırlıyor. Futbolcular da onu çok seviyor. Güzel bir kimya yakaladık” dedi.



