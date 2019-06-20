Ali Koç açıkladı: Federasyona başvuru yaptık

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yarın oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi. Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi. Fenerbahçeli taraftarlar, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko final serisinin son maçında Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.

Ali Koç: Cezaya itiraz ettik

Kararla ilgili bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, cezaya itiraz ettiklerini söyledi. TV8 ve FBTV'den canlı yayınlanan 'Fener Ol' organizasyonunun WinWin kampanya gecesine katılan Koç, "Yapılan oyunlara ve oluşturulan gerginliklere rağmen basketbolda şampiyon olacağız. Kupayı alırsak bizden mutlusu yok" dedi. Başkan Koç sarı-lacivertli taraftarın aldığı ceza için federasyona başvuru yaptıklarını belirtti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig Play-Off Final serisinde Anadolu Efes ile yapılacak olan 7. ve son maçtan zaferle ayrılarak şampiyon olacaklarını söyleyen Başkan Koç, "Taraftarımıza bir yasak geldi. Başvurumuzu yaptık. Sabah sonucunu bekliyoruz. Olumsuz cevap da alsak yönetim olarak takımımıza desteğimizi vereceğiz. İnşallah o kupayı alıp, geleceğiz" ifadelerini kullandı.