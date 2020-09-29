Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , İran’ın Esteghlal takımında forma giyen 26 yaşındaki İran Milli Takımı oyuncusu Ali Karimi’yi gündemine almıştı. Bordo-mavili ekip bir süredir bu oyuncuyla ilgilenirken, Karimi için Galatasaray ve Başakşehir’in de teklifte bulunduğu iddia edildi. Oyuncunun menajeri Sina Ranjbaran, bu futbolcuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, “Ali Karimi’yle Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor’un ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında Katar’dan 3 takımdan teklif var ancak oyuncunun önceliği Türkiye” ifadelerini kullandı. Transfer görüşmeleri devam eden Ali Karimi, İstanbul’a geldi. Burada bordo-mavili idarecilerle bir araya geleceği öğrenilen Ali Karimi’nin bir aksilik olmaması durumunda Karadeniz ekibine imza atması bekleniyor.

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Ali Karimi kimdir?

İran'da Sepahan altyapısında futbola başlayan Ali Karimi, 2016-17 sezonunda keşfedilerek Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Karimi daha sonra NK Lokomotiva'ya kiralandı. Hırvat Ligi'nde tutunamayan futbolcu tekrar Sepahan'a döndü. Karimi daha sonra Esteghlal'de forma giymeye başladı. Karimi, İran Milli Takımı'na da çağrılmıştı.

Kariyeri boyunca 168 mücadelede görev yapan Karimi bu maçlarda 13 gol, 8 asist kaydetti ve 13 bin 459 dakika sahada kaldı.







