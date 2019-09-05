Ali Fatinoğlu, Futbol Federasyonu'na tepki gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Fatinoğlu, twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Kararı 19.05'te açıklamışlar bir de.. Rezalet bu rezalet. Siz Galatasaray'a savaş açmışsınız. Ama bu savaşı kazanamazsınız. Ultraslan, Federasyon önüne siyah çelenk bırakmalıdır.

Galatasaray'ı böyle cezalarla mı durduracaksınız. Ayıptır ayıp. Federasyon derhal istifa etmelidir. Tüm Galatasaray camiası olarak, federasyondaki işadamlarının ürünlerine boykot kararı alınmalı."











