Galatasaray Kulübü Eski Başkan Adayı Ali Fatinoğlu, sarı-kırmızılıların gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Mevcut Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin sarı-kırmızılıları iyi yönetemediği eleştirisinde bulunan Fatinoğlu, mali tablonun doğru okunması gerektiğini ve aslında Galatasaray'ın söz edildiği kadar iyi durumda olmadığını vurguladı. Fatinoğlu, çözüm önerilerine de değindi.

Radyospor'da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Ali Fatinoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İbra edilmemeyi görmezden gelip, seçim yoluna gidilmemesi demokrasi ayıbıdır"

Bütün kulüpler hemen hemen iflas etmiş durumda. 4 büyükler arasındaki takımlar içinde durumu en iyi olan Galatasaray. Çünkü; mal varlığı var. Galatasaray yönetimi seçimle göreve gelmeli ve güven tazelemeli. Bir yönetim eğer ibra edilmezse, yeni yönetim seçimle belirlenir. İbra edilmemeyi görmezden gelip, seçim yoluna gidilmemesi demokrasi ayıbıdır. Bir maçta vakit geçirmek isteyen takımın topu taca atması nasılsa, Genel Kurul'da ibra edilmeyen yönetimin durumu mahkemeye taşıması ve görevde kalma süresini uzatmaya çalışması bence aynıdır.

"Seçime gidilmeli ve mali yapıyı düzgün yönetecek bir yönetim göreve gelmeli"

Galatasaray başkanlık makamı mahkeme ile belirlenmemeli. Hiçbir başkan Galatasaray'ı bu noktaya taşımamalıdır. Bu Galatasaray ve Mustafa Cengiz'e zarar vermektedir. Bir insan istenmediği yerde durur mu? Aldığı bir maaş yok, evini oradan aldığı parayla da geçindirmiyor. Genel Kurul'dan güven oylaması alamıyorsun ve ibra edilmeyen bir başkan, yönetim durumundasın. Seçime gidilmeli ve mali yapıyı doğru düzgün yönetecek bir yönetimin göreve gelmesi gerekiyor.

"Madem her şey muhteşem, neden borç inmedi?"

Son Divan Kurulu'na katıldım. Mali konularda çok başarılı olduklarını anlattılar. Ben de her şey iyi gidiyor gibi görünce açıkçası alkışladım. Ama en sona gelince şok oldum. Bir doktorun, yaptığı ameliyatın ne kadar başarılı olduğunu uzun süre anlatması ve finalde ise, 'Hastayı kurtaramadım' demesi gibi bir durumla karşılaştım. Galatasaray'ın hiçbir tablosu muhteşem falan değil. Madem her şey muhteşem ise borcun inmesi lazım. Borç indi mi? Hayır. Borç fiili olarak arttı. O zaman gösterdiğiniz tablolarda bir yanlışlık var demektir. 200 milyon niye borcun artar? Tabloyu incelediğimiz zaman ortada sorunlar var.

Mali tabloyu incelediğinde neler gördü?

Bu kadar borcun olduğu yerde kasaya giren paralar görünüyor. Mesela; 2018'de Riva'nın satışının ilk taksidi. Riva taksidinin karşılığında da sermaye artırımı tutarı. 400 milyona yakın bir para. Riva satışın olmasaydı bir o kadar daha borcun yükselecekti. Buradan gelen parayla borç ödemesi yapılmış. Demek ki Riva'nın satışından gelen para ve sermaye artırımı olmasaydı o 200 milyonun üzerine yaklaşık 400 milyonu eklediğinizde 600 milyon edecek. Dursun Özbek'in zararı ne kadardı? 426 milyon TL idi. Bu gelirler de yoktu. Mustafa Cengiz'in mali hesaplarında Riva, sermaye artırımı var.

Mustafa Cengiz yönetimine mali tablo eleştirisi

Galatasaray, Gomis'in gitmesiyle santrforsuz oynadı. Gomis'e verilecek 3 milyon 350 bin Euro verilmedi, cepte kaldı. Bir de satışından alınan 6 milyon Euro gibi bir bedel var. Bunu TL'ye çevirirsek 70 milyon TL diyelim. Gomis kararıyla hem sportif başarıdan olduk hem de ciddi bir gelir kaybı oldu. 200 milyon borç artışı, 375 milyon küsür Riva satış geliri ve sermaye artırımı geliri ve Gomis satış geliri... 670 milyona geldi rakam. Amatör branşların tamamında da şampiyonluk hedefi geriye bırakıldı.

Mesela; basketbolda şampiyon olmak istiyorsan buraya harcanacak rakam bellidir. Cengiz yönetimi, Efes ve Fenerbahçe'yi geçmek gibi bir düşüncede olmadı. Biz onların arkasındaki takımları geçelim diye bütçe yapıldı. 200 milyonluk bir bütçe silindi. Tüm branşlarda 3 ya da 4. olacak bir kadroyla yola çıkıldı. Galatasaray formasını assan, Fenerbahçe ve Efes dışındaki takımları zaten yener. Amatörlerde de böyle işler yapıldı. 200 milyon bütçe yapacağımıza 40-50 milyon bütçe yapıldı. 670 milyona 150 milyonu da ekleyin. 820 milyon ediyor. Gelir gider dengelerimiz iyi diyorsunuz ama sportif başarıyı kenara atıyorsun, Riva gelirleriyle hareket ediyorsun.

"Mali durum iyi demek, Galatasaray'a kötülük yapmaktır"

Futbol takımında bütün iş Fatih Terim'e bırakıldı. Allah Fatih Terim'den razı olsun. Takımı şampiyonluğa taşıdı. Rodrigues ve Ozan Kabak'ın da satışından paralar geldi. O paraları da koyun. Onların da satışından elde edilen gelir ortada. Yaklaşık 200 milyon ediyor. Yani; Galatasaray'ın kasasına giren rakam 1 milyara denk geliyor. Durum bu. Galatasaray'da bir Muslera kaldı satılmayan. 2019-2020 yılı bütçesi yapılırken zaten satacak kimsen yok. Amatör branşlar belli. Riva ve sermaye artırışı gelirin de yok. Dolayısıyla 2020 yılı kötü geçecek. Allah'tan Şampiyonlar Ligi geliri gelecek. Şampiyonlar Ligi iyi ki var. Kasa açığı ortada. Sadece Şampiyonlar Ligi gelirimiz var. Galatasaray, 2020'ye kasa açığıyla girecek. Mali durum iyi demek Galatasaray'a kötülük yapmaktır. Galatasaray'ı seven tüm insanlara sesleniyorum. Galatasaray'ın derhal tedbirler alması gerekiyor.

''Mecidiyeköy binamız öylece durmaktadır''

Neler yapmak gerek? Gelir artırıcı hamleler yapmak lazım. Örneğin; Mecidiyeköy binamız öylece durmaktadır. Hemen bitirilip aktif, para getirilir hale getirmelidir. Turizm iyi gidiyor ve oteller dolu. O binanın bitmesi için gereken para 5 milyon doların altındadır. Bunun durması da yönetim beceriksizliğidir. Galatasaray Adası da yaşama katılmalı ve gelir getirecek duruma getirmelidir.

"Mağazacılıkta rezalet bir durum var"

Mağazalar çok yanlış yönetiliyor. Hatta hiç yönetilemiyor! Bir beyefendiye Galatasaray'ın 7 tane mağazası verilmiş, tırı verilmiş. Bu kadar malzemenin karşılığında bu beyefendiden teminat alınmamış gibi bir durum söz konusu. Bu beyefendi iflas açıkladı ve parayı da ödemiyor. Bu parayı ödemediği gidere de yazılmadı. Nereye yazıldı? Bilançoya alacak yazıldı. İyi de adam iflas ilan etti. Bu parayı alamayacaksın. Alamayacağın için bu para da senin açığındır. Bu parayı gelir tablosundan düşmeniz lazım. Bunu düşünce de mağazacılıktan zarar ettiğin görülüyor. Rezalet bir mali tablo ortaya çıkıyor. Belgelere henüz ulamaşadım ama 50 bin TL gibi bir banka teminat mektubu var. Verilen para ise 5-7 milyonlar seviyesindeymiş. Bu da mağazacılığın mali hesaplarını allak bullak edilecek bir durum. Teminatsız malı vermişler. Yahu niye verdiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Mağazacılık doğru yönetilirse yıllık 150 milyon gelir elde edilmesi gereken bir kaynaktır. Maalesef o da doğru yönetilemiyor.

"Sosyal medya hesaplarını böyle kullanırsanız reklam pastasından pay alamazsınız"

İşi bilen, doğru düzgün reklam satışı yapacak bir pazarlama kadrosu da kurulmalı. Galatasaray TV, dergi ve sosyal medya doğru yönetilmeli. Oradan da ciddi bir gelir elde edilebilir. Sosyal medya hesapları, Mustafa Cengiz'e karşı söylenen negatif şeylere 'çakma' aracı olarak kullanılıyor. Böyle kullanırsanız reklam pastasından tabi ki pay alamazsınız. Ayrıca troll hesaplar üzerinden de Galatasaray'ı seven kişilere cevaplar verebilmek için bir uğraş veriliyor. Yeri gelmişken söyleyeyim.

''Ya sorun çözülmeli ya da yeni cazip bir arazi alınmalı''

Ayrıca... Kemerburgaz'daki taşınacağımız arsada sorun var deniliyor. Ya sorun çözülmeli ya da yeni cazip bir arazi alınmalı. Oraya da derhal çok amaçlı tesisler yapılmalı. Galatasaray ismi sayesinde değerleri artacak yan arsaların da mülkü şimiden alınmalı. Şu anda oralar çok ucuz. Artacak değerden de kulübümüz faydalanmalı. Florya satışı da her geçen gün TL seviyesinde değer kaybetmektedir. Buralara acilen müdahale şarttır. Fikrim budur.