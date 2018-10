Ali Eren Demirezen rakibini ezdi geçti

Amatördeyken beş yıl önce yenildiği iki metrelik Polonyalı rakibine karşı rövanş niteliğinde bir karşılaşmaya çıkan sporcumuz muhteşem bir performans gösterdi. Karşılaşmanın ilk rauntlarında Werwejko, bastırmaya başladı. Rauntlar ilerledikçe boksörümüzün kalitesi ortaya çıktı. Muhteşem bir kondisyon ve uzun nefesiyle karşılaşma ilerledikçe daha da güçlenen Ali Eren, Polonyalı'ya vurduğu yumruklarla adeta nefesini kesti. Dört kez dişlisini yere atarak nefeslenmeye ve zaman kazanmaya çalışan Polonyalı boksör, hakemin gözünden kaçmazken, bu hareketi bir puanının silinmesine neden oldu. Rakibinin üzerine giden Ali Eren Demirezen, bu karşılaşmaya dünyanın şu an süper şampiyonu olarak kabul edilen İngiliz Anthony Joshua ile sparring dövüşleri yaparak hazırlanmanın çok faydasını gördü. Sekizinci rauntta baskılara dayanamayan ve ayakta durmakta zorlanan rakip arkasını dönerek kaçmaya çalıştı ve hakem maçı bitirerek rakibin ağır yaralanmasını önlemiş oldu.

Erol Ceylan: "Doğru karar vermişiz"

Ali Eren Demirezen'in promotörü ve EC BOXİNG Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, rakibin de uzun boylu olduğunu düşünerek, Ali Eren Demirezen'i İngiltere'ye gönderip iki metrelik dünya şampiyonu Joshua, ile sparring dövüşleri yaptırdıklarını ve bu kararlarının ne kadar yerinde olduğunu ise elde etmiş oldukları bu zaferin gösterdiğini belirtti. Erol Ceylan, "Rakibimiz ayakta durmakta zorlanırken Ali, muhteşem performansıyla izleyenleri büyüledi. Rakibimiz son rauntlarda baskılara dayanamayarak neredeyse ringi bırakıp kaçacak duruma gelmişti" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Kondisyon önemli"

Sporcumuzun antrenörü Bülent Başer de muhteşem bir sınav verirken, "Özellikle kondisyon ve nefesini çok yüksek tutmaya çalıştık. Bunda başarılı olduk. Ali'yi bundan sonra kolay maçlar beklemiyor tam tersine asıl profesyonel boks hayatı bu maçtan sonra başlıyor. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi.





EC BOXİNG Basın Danışmanı Vedat Alyaz, on maçta on galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "On maçımızı da nakavtla alarak aslında boks dünyasına büyük bir mesaj verdik. Dünyanın zirvesine bayrağımızı dikerek, İstiklal Marşımızı okutacağımız günler çok yakındır. Ali bu disiplin ve hırsla devam ederse bir yıl sonra dünya şampiyonluk maçına çıkmayı başarırız" diye konuştu.