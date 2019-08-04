Ali Çamdalı’dan taraftara çağrı! 'Beraber zirveye'

Yeşil-Beyazlılar’ın 35 yaşındaki orta sahası Ali Çamdalı, önümüzdeki sezon için oldukça iddialı...

Hedeflerinin Avrupa olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, FANATİK aracılığıyla Konyasporlu futbolseverlere de çağrıda bulundu.

Ali, “Taraftarımıza ne desek az. Başarılı olduğumuz dönemlerde her zaman en büyük pay sahibi onlardı. İtici gücümüzdü. Onlar her zaman var oldular. Onlarla birlikte yeniden yukarılara çıkmak istiyoruz. İnşallah bizdeki o başarı özlemi onlarda da vardır” diye konuştu.

‘Kocaman’la hedef aynı’

Aykut Kocaman önderliğinde çıtayı yine en üste koyduklarını ifade eden başarılı futbolcu şunları söyledi: “Zamanında Aykut hoca ile 66 puan topladık ve ligi 3. bitirdik. Kupalar aldık. Bu kolay değil. Yeni sezonda da kolay olmayacak. Futbol gelişiyor, takımlar güçleniyor. Biz de seviye atlamak için uğraşıyoruz. Hedefimiz daha önce Aykut hoca ile yakaladığımız başarılara yeniden ulaşmak.”

Yusuf Dursun