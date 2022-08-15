ALG Spor, Sırbistan’a gitti

Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Gaziantep ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’de yapacağı maç için İstanbul'dan Sırbistan'a gitti. Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep ALG Spor, İstanbul’dan Sırbistan'a hareket etti.

Gaziantep ALG Spor’un Sırbistan kafilesinde Zehra Borazancı, Gülbin Hız, Mariem Houij, Arzu Karabulut, Eda Karataş, Büşra Kılıç, Demet Kılınç, Beyza Kocatürk, Rosa Martinez, Glory Ogbonna, Jovana Petroviç, Bella Rose, Kezban Tağ, Ece Tekmen, Gülsüm Tunç, Kipoyi Moniqueve ve Marlene Kasaj yer aldı.

İHA