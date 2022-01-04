Alfons Groenendijk: Tarihi bir maça çıkıyoruz

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kendileri açısından tarihi bir maça çıkacaklarını belirterek, "İlk defa bu kupa fırsatını yakaladık. Yarın sahada olacağız. Bizim amacımız kulübü ve taraftarları gururlandırarak bu kupayı kazanmak. Bugün yaptığımız idmanda oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunuz. Umarım yarın da aynı şekilde sahada bunu son dakikaya kadar mücadelelerle, sahanın her yerinde gösteren bir Antalyaspor izlettirebiliriz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine karşı oynayacağımızın farkındayız ancak önemli olan bizim ne yapacağımız. Yarınki skor ne olursa olsun iyi bir futbol izletip kupaya uzanan tarafın Antalyaspor olacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"PLAN DAHİLİNDE OLMAYAN PUANLAR KAYBETTİK"

"Bu maçın önemini diğer maçlara göre nasıl görüyorlar?" sorusuna ise Alfons Groenendijk, "Son 3 lig maçına baktığımızda plan dahilinde olmayan puanlar kaybettik. Bu 3 maçın 2'sinde 90 artılarda yenilen gollerle çok kritik puan kayıpları yaşadık. Kupa maçına dönecek olursak da zorlansak da kazanmayı bildik, 2-1'lik skorla. Son maçlarda; mesela Kasımpaşa maçını iyi oynadık ancak yine son dakikada yediğimiz gollerden dolayı, bazen plan dahilinde gitmedi işler. Yarın zorlu bir rakibe karşı, çok zorlu bir maça çıkacağız ancak biz de bunu bir fırsata çevirip, rakibimizi yenip, kupaya uzanmak istiyoruz. Yarın yapacağımız aslında çok basit. Arkamızdaki taraftar için, şehir için, kulüp için hak ettiği kupayı son damlamıza kadar mücadele edip şehrimize götürmek amacımız. Umarım bunda da başarılı oluruz" cevabını verdi.

"BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Süper Kupa finalinin Doha'da oynanması ile ilgili ise Groenendijk, "Şahsen ben olumsuz bir yorum duymadım bu konu hakkında. Sadece olumlu tepkiler gördüm ve duydum. Biz futbol adamı olarak sadece futbola odaklanmaya çalışırız ve nerede oynadığımızın önemi yoktur. Burada olmak çok güzel bir duygu. Hakan ve Atiba'nın sözlerine de katılıyorum çünkü çok güzel bir tecrübe olacak. Burada olmak heyecan verici. Geldiğimizden beri gösterilen misafirperverliğe teşekkür ediyorum. Sonuç olarak burada olmaktan mutluyuz ve umarım hedeflediğimiz kupayla döneriz" açıklamasında bulundu.

DHA