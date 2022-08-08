Transfer hamlelerini art arda gerçekleştiren Galatasaray 'ın gündemine gelen Alexis Sanchez'de flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan devi Inter, Alexis Sanchez ile yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan duyuruda Sanchez'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği açıklandı.

Marsilya yolunda

Fabrizio Romano'nun haberine göre Şilili yıldızın bu hafta Marsilya'ya gitmesi ve Fransız ekibi ile 2024 yılına kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray iddiaları

Inter'den ayrılmasına yönelik haberlerin gündeme gelmesinin ardından Alexis Sanchez'in ismi geçtiğimiz günlerde ülkemizden Galatasaray ile de transfer iddialarında yer almıştı.

Kariyerinde Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 39 maçta 9 gol ve 5 asistlik performansa imza atmıştı.



