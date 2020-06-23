Hafta içerisinde kupada Antalyaspor karşısında hat-trick yapan Papiss Cisse, Trabzonspor’u da boş geçmedi. Senegalli yıldız, N’Sakala’nın ortasında harika bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır’ı avladı. 35 yaşındaki forvet ligdeki gol sayısını 17’ye yükseltti. Cisse, maç boyunca Bordo-Mavili savunmaya zor anlar yaşattı. 90 dakika boyunca etkili bir futbol sergileyen başarılı oyuncu, takımının 1 puanı koparmasında pay sahibi oldu.

Sörloth asist yaptı

19 golle krallık yarışında zirvede olan Alexander Sörloth da hafta içinde Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşamıştı. Ancak Norveçli forvet ligde son 5 karşılaşmada ağları sarsamadan Alanya önüne çıktı. Yıldız futbolcu, dünkü mücadeleyi de boş geçti. Sörloth, ilk yarıda arka direkte çok net bir fırsatı harcadı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor’un ilk golünde Abdülkadir Ömür’e ‘al da at’ dercesine bir asist yaptı.







