Alexander Sörloth için patlama zamanı!

19 golle krallık yarışında zirvede olan Alexander Sörloth, 2 haftadır rakip fileleri boş geçiyor. Trabzonspor'un Norveçli yıldızı, yarınki Malatya maçında ağları havalandırıp tekrar uçuşa geçmek istiyor.

10 Mart 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Alexander Sörloth için patlama zamanı!

‘Kuzeyin Kralı’, Malatyaspor maçına kilitlendi... Rize ve Gaziantep karşılaşmalarını boş geçen Alexander Sörloth, yarın ağları havalandırıp, takımını galibiyete taşımayı hedefliyor. Ligin başından bu yana 2 haftadan fazla gol atamama sıkıntısı yaşamayan Sörloth, idmanlarda sıkı çalışıyor.

Hırsıyla teknik heyeti memnun eden Sörloth, son olarak Beşiktaş deplasmanında birbirinden güzel 2 gole imza atmıştı. 24 lig maçında 19 gol, 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, ilk yarıdaki maçta ise Yeni Malatyaspor’u boş geçmişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...