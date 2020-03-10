Alexander Sörloth için patlama zamanı!

‘Kuzeyin Kralı’, Malatyaspor maçına kilitlendi... Rize ve Gaziantep karşılaşmalarını boş geçen Alexander Sörloth, yarın ağları havalandırıp, takımını galibiyete taşımayı hedefliyor. Ligin başından bu yana 2 haftadan fazla gol atamama sıkıntısı yaşamayan Sörloth, idmanlarda sıkı çalışıyor.

Hırsıyla teknik heyeti memnun eden Sörloth, son olarak Beşiktaş deplasmanında birbirinden güzel 2 gole imza atmıştı. 24 lig maçında 19 gol, 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Sörloth, ilk yarıdaki maçta ise Yeni Malatyaspor’u boş geçmişti.