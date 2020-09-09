Alexander Sörloth değerini katlıyor

Kral bitirdiği gibi başladı... Geçen sezonu 33 gol, 11 asistlik performansıyla tamamlayan Alexander Sörloth yeni sezona da fırtına gibi girdi. 24 yaşındaki golcü, Uluslar Ligi'nde Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 2 maçta da şov yaptı. Avusturya mücadelesine kulübede başlayan genç golcü, oyuna girdikten 2 dakika sonra Erling Halaand'a asist yapmıştı. Başarılı oyuncu önceki gün de Kuzey İrlanda karşısında yıldızlaştı.

Leipzig transferde ısrarcı

19 ve 47. dakikalarda sahneye çıkan Sörloth 5-1'lik galibiyette büyük rol oynadı. Trabzonspor, yıldız oyuncunun transferi için Alman ekibi Leipzig ile kıran kırana pazarlıklar yaparken, Sörloth'un bu performansı da görüşmelere yansıyor. Değerine değer katan genç forvet için Bordo-Mavililer 25 milyon Euro'da diretiyor, Leipzig ise transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.







