Arsenal ve Barcelona'nın eski yıldızlarından Alex Song, 33 yaşında sürpriz bir transfere imza attı. Son olarak İsviçre'de Sion forması giyen Alex Song, corona virüs nedeniyle yaşanan ücret kesintisi sonrası takımdan ayrılmıştı. Song'un yeni durağı Cibuti oldu.

Mart ayından bu yana bir takımın formasını giymeyen Alex Song, Cibuti Premier Lig takımlarından Arta Solar 7 ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yaptığı açıklamada da, "Arta ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladım. Bu, Cibuti futbolunu tanımak adına bir fırsat" ifadelerini kullandı.

2007-12 yılları arasında Arsenal forması altında sergilediği performansla yıldızlaşan Alex Song, 2012'de 19 milyon Euro karşılığında büyük beklentilerle Barcelona'ya transfer olmuştu. Sonrasında West Ham, Rubin Kazan ve Sion formaları giyen Kamerunlu orta saha son olarak Arta Solar 7'a transfer oldu.