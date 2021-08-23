Fenerbahçe 'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, Antalyaspor maçında oyuna sonradan giren ve ilk golde asist yapan 16 yaşındaki Arda Güler'e tebrik mesajı paylaştı. Arda Güler'in kitabını okurken çektirdiği resmini de paylaşan Alex, genç oyuncuya destek verdi.

Alex, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya’dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.





Genç oyuncu Arda Güler ise bu paylaşımın üzerine, "desteğin için teşekkür ederim. idolüm seni özledim" ifadelerini kullandı.



