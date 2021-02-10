Hayatın her alanında sporun farklı branşları bulunuyor. Özellikle dünya genelinde futbol birleştirici bir güç haline gelmiş durumda. Evrensel bir spor olan futbolda oynayan her futbolcunun farklı özellikleri ve yetenekleri bulunuyor. Dünya futbolu ve Türk futbolu için önemli bir yere sahip olan Alex De Souza başarıları ve yeteneği ile çok konuşuldu. Türk takımlarından Fenerbahçe'de uzun süre top koşturan Alex De Souza orta saha mevkiinde başarılı bir futbol sergiliyor.

Alex De Souza nereli?

Alex De Souza 14 Eylül 1977 yılında Brezilya'nın Curitiba şehrinde dünyaya geldi. Brezilyali olan futbolcu Brasleiro Serie A ekiplerinden Coritiba'da 10 numaralı formanın sahibi oldu. 1995 ve 1997 yılları arasında Coritiba takımında top koşturan Alex De Souza bu takımda 17 maça çıkarak 5 gol attı. Başarılı performansı ile göz dolduran futbolcu 1997 yılında aynı ligde bulunan Palmeiras takımına transfer oldu.

2000 Yılına kadar bu takımda forma giyen başarılı futbolcu 65 maçta 19 golün sahibi oldu. Alex De Souza Brezilya milli takımı ile çıktığı ilk maçında Yugoslavya'ya karşı oynadı. 2000 ve 2001 yılları arasında Flamengo futbol takımında oynayan başarılı futbolcu 2001 ve 2002 yılları arasında Cruzeiro futbol takımında top koşturdu. Genç yetenek bu iki takımda toplam 23 maça çıkarken 5 de gol atma fırsatı buldu.

Alex kimdir, kaç yaşında?

Dünya futbolunda iz bırakan Alex De Souza 14 Eylül 1977 yılında Brezilya'nın Curitiba şehrinde dünyaya geldi. 43 Yaşında olan başarılı futbolcu 1, 75 metre boya sahip. Maçlarda oyun kurucu olarak yer alan Souza uzun bir dönem Türkiye'de de futbol oynadı. 2002 Yılında uzun süre forma giydiği Palmeiras futbol takımına giden Alex De Souza Parma takımına 8 milyon Euro karşılığında transfer edildi.

Bu takımda 6 ay boyunca oynayan futbolcu neredeyse hiçbir maçta forma giymedi. Başarılı futbolcu Alex De Souza 2002 ve 2004 yılları arasında Cruzeiro futbol takımına 4 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Bu takımda 55 maça çıkan De Souza toplam 27 gol kaydetti.

Brezilyalı başarılı futbolcu Alex De Souza 20 Haziran 2004 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 4 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Alex De Souza 8 yıl boyunca bu takımda top koşturdu. Süper Lig'de 3 Süper Lig Şampiyonluğu alan Alex De Souza 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandı. Ayrıca Alex De Souza Fenerbahçe'de 2 kez gol kralı olurken 2007- 2008 sezonunda asist kralı olarak tarihe geçti. Süper Lig'de 100'ler kulübüne giren Alex De Souza asist kralı olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Brezilyalı başarılı futbolcu Alex De Souza 2002 ve 2004 yılları arasında ikinci defa Cruzeiro futbol takımında oynadı. Burada çıktığı 55 maçta ise 27 gol kaydetti Brezilyalı futbolcu Alex De Souza Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro karşılığında Cruzeiro takımından transfer oldu. Alex De Souza bu takımda önemli başarılar elde etti.

Alex De Souza'nın Milli Takım kariyeri

Brezilyalı futbolcu Alex De Souza ilk milli takımını 15 yaşında yaşadı. Başarılı futbolcu sonraki yıllarda milli takım alt yapılarında 19 defa oynadı. 1995 Yılında profesyonel futbol hayatına atılan Alex De Souza milli takımda önemli başarılar elde etti. Milli takımda çok defa kupa ve şampiyonluk kazandı. Alex De Souza Brezilya milli takımında 49 maça çıkarken toplam 12 gol kaydetti. Başarılı futbolcu Brezilya milli takımlarında toplam 68 maça çıkarken 21 defa fileyi havalandırdı. Alex De Souza kulüp takımları kariyerinde toplam 917 maça çıkarak 378 gol atıp 264 asist yaptı.

Alex De Souza özel hayatı

Dünyaca ünlü futbolcu Alex De Souza futbol kariyerinde önemli başarılara imza attı. Süper Lig'de Fenerbahçe futbol takımında oynayan Alex De Souza 2000 yılında futbolcu olarak da oynadığı Coritiba'nın eski başkanının kızı olan Daianne ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten ise çiftin 2004 yılında Maria Eduarda adında bir oğlu oldu Ayrıca 2006 yılında çiftin kızları Antonia hayata gözlerini açtı. İki kızları bulunan çiftin 2010 yılında oğulları Felipe dünyaya geldi.