Aleksandar Kolarov için görüşmeler başladı!

Serie A ekiplerinden Roma'nın dünyaca ünlü sol beki Aleksandar Kolarov, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini uzun bir süre meşgul etmişti. İtalyan basını ise kulübüyle sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan 33 yaşındaki yıldız ismin geleceği hakkında flaş bir habere yer verdi.

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira'nın kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı habere Sırp futbolcunun menajeri Sergio Berti, oyuncusunun sözleşmesinin 1+1 yıllığına uzatılması için Roma'nın sportif direktörü Gianluca Petrachi ile görüşmelere başladı. Kolarov, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte kariyerini ülkesinde tamamlamayı düşünmediğini söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler