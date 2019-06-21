Roma'yla kontratı 2020 yazında sona erecek olan Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'un dün Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldiği öne sürülmüştü. Sarı Lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandıran bu gelişmenin ardından İtalyan basını ise konuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir habere yer verdi.

Çizme'de yayın yapan Sky Sport kanalının muhabiri Gianluca Di Marzio, 33 yaşındaki futbolcunun yalnızca tatil için Türkiye'de olabileceğini ifade ederken Fenerbahçe iddialarının da kulübe yakın kişiler tarafından yalanlandığını söyledi. Ünlü muhabir, Kolarov'un çok iyi bir teklif gelmedikçe Roma'da kalacağını da sözlerine ekledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler