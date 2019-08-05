Aleksandar Kolarov Fenerbahçe'de! İşte anlaşmanın detayları
Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, transferde uzun süredir Kolarov için beklediği mutlu haberi aldı. Sarı lacivertliler, Kolarov ile 2+1 senelik anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, İtalyan ekibi AS Roma'da forma giyen 33 yaşındaki Aleksandar Kolarov ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı.
Ali Koç'la görüşecek
Sırp oyuncunun önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşeceği, daha sonrasında kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan 3 yıllık imzayı atacağı ve transferin açıklanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Sarı-Lacivertli ekip Kolarov ile anlaşmaya vardı. Roma kulübü ile 48 saat içinde son pürüzlerin giderilmesi ve imzaların atılması bekleniyor.
Fenerbahçe Kolarov için ne kadar ödeyecek?
Sarı-lacivertli kulüp Roma'ya Kolarov için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sırp futbolcuya ise yıllık 2.5 milyon Euro maaş ödeyecek.
Kaynak: Ajansspor