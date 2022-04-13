Turkish Airlines EuroLeague 23. hafta (erteleme) maçında Maccabi Tel Aviv'e 85-76'lık skorla yenilen Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Aleksandar Djordjevic, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre maça iyi başlamadıklarını belirten Aleksandar Djordjevic, kadro tercihi hakkında da konuştu.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Birçok sorunlar ve iyileşenlerden dolayı bu kadroyla maçta yer aldık. Maça çok iyi başlamadık. Maccabi’nin baskısına dayanamadık, çok hatalar yaptık ama toparlanmaya başladığımız andan itibaren 38 dakika boyunca çok iyi basketbol oynadık. Ama sonunda yine bazı hatalarımız oldu. Birkaç büyük atışla bunu tamamlayabileceğimizi düşündük ama halbuki adım adım, sayı sayı gitmek gerekiyordu. Sistem fırsatları vardı bunu kullanmadık. Hatta bunları iyi okuyamadık. Mental ve fiziksel olarak sonları daha akıllıca oynamamız gerekiyor."



