Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Maccabi Playtika'yı ağırladı. Mücadeleden 90-79'luk skorla galip ayrılan Sarı-lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Aleksandar Djordjevic, savunmalarının çok iyi olduğunu belirterek, iyi bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Aleksandar Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir galibiyet oldu. Savunmamız çok iyiydi. Maça çok odaklanmıştık ama üç sayılarla geri geldiler. Faulleri ilk yarıda iyi kullanamadık. Özellikle ikinci çeyrekte Wilbekin’a karşı kullanabilirdik. Bunlar çok önemli küçük detaylar. Hep bunları anlatmaya çalışıyorum. Üçüncü çeyreğe çok iyi başladık ama dördüncü çeyreğe aynı şekilde girmedik. Geri gelmelerine izin verdik ama Nando De Colo’nun inanılmaz bir performansı oldu. İyi takımlara karşı oynuyoruz. Geri dönüşler çok normal reaksiyonlar. Topun durmaması gerekiyor. Biz topu sürekli hareket halinde tutmayı seven takımız. Bir duraklama ve beklememe olması lazım. Son üç maçta da normalden çok fazla süre alması gereken oyuncular oldu. Bazı eksiklerimiz vardı o da yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği gibi şeyler yarattı. Bundan dolayı da rakipler için maç içinde geri dönüşler olmuş olabilir. "



