Aleksandar Djordjevic: Çok sert ve fiziksel bir maçtı

ING Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final serisi dördüncü maçında karşılaştığı Darüşşafaka’yı 91-65 mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Aleksandar Djordjevic, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-Lacivertli ekibin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Fenerbahçe TV’ye konuşan Aleksandar Djordjevic, çok sert ve fiziksel bir maç olduğunu belirterek, galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi.

Djordjevic'in açıklamaları şu şekilde:

"Çok sertti, fiziksel bir maçtı. Darüşşafaka çok sert bir kaya gibiydi. İnanılmaz enerji dolu ve fiziksel oynuyorlar. Biz buna basketbol olarak ve fiziksel olarak cevap verebildik. Topu çok iyi paylaştık. Tüm oyuncular çok odaklıydı, iyi katkıda bulundular. İsmet çok iyiydi, Ahmet de aynı şekilde. Maç planını birebir uyguladık. Bu galibiyeti hak etik. Hem takım için hem kulübümüz için çok mutluyum. Şimdi enerjimizi toplayıp finaldeki rakibimizi bekleme zamanı."

Guduric'in sakatlığı

Marko Guduric’in sakatlığına da değinen Djordjevic, "Guduric’in sakatlığından endişeliyim. Durumu henüz belli değil. Kötü bir durum, biz de merak ediyoruz." dedi.







