Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Alman ekiplerinden ALBA Berlin, yıldız oyuncusu Marcus Eriksson'un sakatlığı ile sarsıldı. EuroLeague sezonunu Barcelona deplasmanındaki farklı yenilgi ile açan ALBA'da Eriksson'un birkaç hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

Barcelona ile oynanan maçta Eriksson, sırtından bir sakatlık yaşamıştı. Sol omurgasında kırık olduğu belirtildi.

ALBA Berlin ile üçüncü, EuroLeague'de ise altıncı sezonunu geçiren Eriksson, geçtiğimiz sezon %44.3 üçlük isabet oranıyla 12.4 sayı ortalaması yakalamıştı.