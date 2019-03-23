7DAYS EuroCup'ın yarı finaller etabında İspanya temsilcisi MoraBanc Andorra, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk etti.

İlk maçı ALBA Berlin, sahasında kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başarmıştı.

Serinin ikinci maçını da 87-81 kazanmayı başaran Alman ekibi, seriyi de 2-0 ile geçip finale yükseldi.

ALBA Berlin'in finaldeki rakibi, UNICS Kazan'ı 2-0 ile geçen Valencia Basket oldu.

ALBA Berlin'de Peyton Siva 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Rokas Giedraitis 14, Joshiko Saibou 12 sayıyla maçı tamamladı.

Andorra'da Andrew Albicy 20 sayıyla takımının en skoreri olurken Jerome Jordan da 17 sayı üretti.