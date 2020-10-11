ALBA Berlin - Bayern Münih maç sonucu: 72-90

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında iki Alman ekibinin mücadelesinde Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı ALBA Berlin'i 90-72'lik skorla farklı geçti.

11 Ekim 2020, Pazar 10:00 Son Güncelleme:
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ALBA Berlin - Bayern Münih maç sonucu: 72-90

Turkish Airlines EuroLeague'deki Almanya temsilcileri, ikinci haftada karşı karşıya geldiler. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi ALBA Berlin olsa da ikinci çeyrekte 31-9'luk üstünlüğü yakalayan Bayern Münih, maç sonuna kadar sürdürdüğü skor avantajıyla 90-72'lik galibiyeti elde etti. 

Bayern Münih, EuroLeague'deki ikinci maçında ilk galibiyetini elde ederken ALBA ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. 

Bayern Münih'in en skorer ismi 15 sayıyla oynayan Nick Weiler-Babb olurken Wade Balwin IV ve Vladimir Lucic de 14'er sayıyla maçı tamamladılar. 

ALBA Berlin'de Marcus Eriksson 15 sayıyla öne çıkarken Jayson Granger da 10 sayıyla oynadı. 

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