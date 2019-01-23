Alanyasporlu Efecan Karaca imzayı atıyor!

Son dönemde gösterdiği performans ile izleyenleri kendine hayran bıraktıran Aytemiz Alanyaspolu Efecan Karaca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alanyaspor 29 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

23 Ocak 2019, Çarşamba 09:30
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Alanyasporlu Efecan Karaca imzayı atıyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor başarılı futbolcusu Efecan Karaca'ya 2 yıllık yeni sözleşme teklif etti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Süper Lig takımları peşinde!

Bir ara ismi Galatasaray ile anılan ve 5.5 sezondur iskiktarlı bir şekilde Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'yı bazı Süper Lig kulüplerinin de istediği biliniyor.

Galatasaray alt yapısında yetişen Efecan Karaca geçen sezon Süper Lig'de 34 maçta 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergilerken bu sezon ise 18 maçta 1 gol ve 5 asist ile takımına katkı sağladı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr


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