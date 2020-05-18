Coronavirüs nedeniyle futbola verilen ara tüm takımlarda olduğu gibi Alanyaspor'da da sakat oyuncuların iyileşme sürecine olumlu yansıdı. Alanyaspor'da kalan maçlarda oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve uzun süreli sakatlık geçiren tüm futbolcular iyileşti. Juanfran ligin 6'ncı haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Beklenenden bir ay önce iyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İspanyol sağ bek, oyun hırsıyla ve azmiyle formayı yeniden almaya çok yakın.

Uzun süre sakat olmasına rağmen oynadığı ilk 6 haftadaki performansıyla beğeni toplayan ve birçok istatistikte ve takımlar arası seçilen ilk 11'lerde sakat da olsa yer alan Juanfran'ın maçların yeniden oynanmasıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Öte yandan, uzun süreli sakatlığı bulunan ve daha lig başlamadan Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lokman Gör de sağlığına kavuştu. Takımla birlikte antrenmanlara çıkan 29 yaşındaki stoper, forma bekleyen oyuncular arasında.

DHA