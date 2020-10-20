Alanyaspor liderliğini devam ettirdi

Geçen sezon göze hoş gelen futboluyla beğeni kazanan Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut, savunma oyuncuları Welinton ile N'Sakala'yı ve 22 gollü forveti Papiss Cisse'yle yollarını ayırmasına rağmen yeni sezona çok iyi başladı. Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alan ve milli araya lider giren Tu runcu- Ye şilliler, Galatasaray'ı da İstanbul'da devirdi.

Sırada Karagümrük var

Geriye düştüğü maçta Babacar'la beraberliği yakalayan ve 90+5'te Davidson'la öne geçen Akdeniz ekibi, Sarı-Kırmızılılar'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Alanyaspor 5. hafta sonunda puanını 13'e yükseltti. Yo luna namağlup lider olarak devam eden Tu runcu- Ye şilli ekip, önümüzdeki hafta ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak