Alanyaspor kombine satışları başladı

Aytemiz Alanyapor bu sezon evinde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombineler, maraton tribünü, güney ve kuzey kale arkası tribünleri satışa sunuldu.

Aytemiz Alanyaspor ’un kombine satışı, bugün saat 10.00'dan itibaren genel satışa açıldı. Kombine satın alma işlemleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulama üzerinden devam edecek. Ayrıca 1 Temmuz Cuma gününden itibaren Aytemiz Alanyaspor Passolig Ofisi de hizmet vermeye başlayacak. Aytemiz Alanyaspor Passolig Kartı olan taraftarlarımızın, E-Bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2023’e kadar uzatması gerekiyor. Alınacak her koltuk için passolig kartı zorunlu olurken, kişi başı kombine satın alma limiti ise 5 olarak belirlenmiştir.

Alanyaspor kombine fiyatları:

Maraton tribünü E blok 1500 TL

Maraton tribünü D-F blok 1250 TL

Maraton tribünü A-B-C-G-H-I blok 1000 TL

Güney kale arkası tribünü 500 TL

Kuzey kale arkası tribünü 500 TL