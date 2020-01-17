Alanyaspor - Kayserispor maç sonucu: 5 - 1
Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçında Aytemiz Alanyaspor evinde Hes Kablo Kayserispor'u farklı geçti. İç sahada gollü galibiyetler alan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 5-1 galip ayrılırken puanını 32 yaptı.
Süper Lig'in 18.haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u farklı mağlup etti. İç sahada başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'un ekibi maçı Tzavellas, Bakasetas, Junior Fernandes (2) ve Papiss Cisse'nin golleriyle 5-1 kazandı. Hes Kablo Kayserispor'un tek golünü ise Pedro Henrique kaydetti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Hasan Hüseyin’in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Mario Situm’un şutu yandan auta çıktı.
16. dakikada Efecan’ın pasında topu alan Papiss Cisse’nin ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
22. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mesanovic’in vuruşunda Marafona gole izin vermedi.
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24. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta Caulker'in kafasından seken topa Djalma Campos'un kafa vuruşunu kaleci çeldi.
38. dakikada sağ kanattan Salih Uçan’ın ortasında Bakasetas’ın kafayla indirdiği topla buluşan Tzavellas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Zoran Kvrzic, Salih Uçan'a yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Ali Palabıyık pozisyonu izleyip Kvrzivc’i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
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47. dakikada sağ kanattan Efecan topu aldı yerden ortaladı kale sahasında uygun durumda topla buluşan Cisse dokundu ancak top dışarı gitti.
59. dakikada sağ kanattan Efecan ortasını yaptı savunmadan seken topu önünde bulan Bakasetas sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada ceza sahası dışından Siopis vurdu penaltı noktası üzerinde topu alan Papiss Cisse uygun durumda golü atmayı başardı. 3-0
65. dakikada Kayserispor oyuncu değişikliği yaptı. Hasan Hüseyin çıktı yerine Pedro Henrique girdi.
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70. dakikada Salih ceza sahası dışından şutunu vurdu top dışarı çıktı.
74. dakikada Kayserispor atağında sol çaprazda topu Pedro Henrique aldı vuruşu kalecide kaldı.
84. dakikada sol çaprazda topu alan Junior Fernandes yerden düzgün vurdu ve topu filelere gönderdi. 4-0
87. dakikada sol kanattan köşe vuruşundan savunmadan seken topu önünde bulan Pedro Henrique sol ayağıyla vurdu golü attı. 4-1
90+2. dakikada savunmanın arkasında sarkan Junior Fernandes kalecinin altında golü atmayı başardı. 5-1
Mücadeleyi ev sahibi takım 5-1 gibi farklı bir sonuçla galip bitirdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Baiano xx (Onur dk. 68 xx), Caulker xx, Tzavellas xxx, N'Sakala xxx, Salih xxx (Ceyhun Gülselam dk. 78 x), Siopis xxx, Efecan xxx, Djalma Campos xxx, Bakasetas xx (Fernandes dk. 68 xxx), Papiss Cisse xxx
Yedekler: Eray, Kaan, Emircan, Umut, Mustafa Pektemek, Bammou
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kayserispor: İsmail Çipe x, Kvrzic x, Rienstra x, Mert Kula x, Yasir x, Djedje x, Hasan Hüseyin x (Henrique dk. 65 xx), Enver Cenk x (Emre Demir dk. 80 ?), Mario Situm x, Aksel x (Gustavo Campanharo dk. 65 x), Muris Mesanovic x
Yedekler: Hakan, Abdennour, Oğuzhan, Emirhan, Ömer, Kravets
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Tzavellas (dk. 38), Bakasetas (dk. 59), Papiss Cisse (dk. 62), Fernandes (dk. 84 ve 90+2) (Aytemiz Alanyspor), Henrique (dk. 87) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Kvrzic (dk. 47) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin, Djedje (Kayserispor)
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