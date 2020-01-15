Alanyaspor - Kasımpaşa maçı sonucu: 3 - 1 (ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Ev sahibi takım adına golleri Welinton, Junior Fernandes ve Papiss Cisse kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise Mame Thiam attı.

Alanyaspor'da kırmızı kart gören savunma oyuncusu Welinton, ligde oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.





Kupaya 4. Tur'dan giriş yapan Alanyaspor, İnegölspor'u 3-0'la geçip, 5. Tur'a yükselmeyi başarmıştı. Bu turda Adanaspor'a ezici bir üstünlük kuran Akdeniz ekibi, ilk maçı evinde 5-1, rövanşı ise deplasmanda 7-1 kazanarak adını Son 16'ya yazdırmıştı.

Alanyaspor gibi Ziraat Türkiye Kupasın'na 4. Tur'dan giriş yapan Kasımpaşa ise, Kemerspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek, 5. Tur'a adını yazdırmıştı. 5. Tur'da Vanspor'la eşleşen İstanbul ekibi, ilk maçı evinde 2-1 kazanmış, rövanşta ise 2-2 berabere kalarak Son 16'ya yükselmeyi başarmıştı.