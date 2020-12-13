Bu sezon çıktığı ilk 9 lig maçında 23 puan toplayan Alanyaspor, önce Ankara'da Gençlerbirliği'ne kaybetti, ardından da hafta arası İzmir'de Göztepe'ye erteleme maçında yenilip Fenerbahçe ve Galatasaray'a yakalandı. Galatasaray'ın bay geçtiği, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a kaybettiği 12. maç haftasında Beşiktaş'a da yenilirlerse Süper Lig'in zirvesi ciddi şekilde karışacak! Takımda Salih Uçan cezalı, Efecan Karaca koronavirüs karantinasında. Efecan dışında koronavirüs karantinasında olduğu açıklanan başka bir futbolcu yok ancak stoperlerden Steven Caulker ve orta alandan Ceyhun Gülselam, İzmir'deki Göztepe maçında forma giymediler. Durumları belirsiz. Sol bek François Moubandje maç saati netleşecek. PFDK tarafından kendisine verilen 2 maçlık ceza, Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirilen TD Çağdaş Atan kulübedeki yerini alacak.

Süper Lig'de sezona ilk 4 maçta 4 puan toplayarak başlayan Beşiktaş, sonrasındaki 6 maçın 5'inde fire vermeyerek puan tablosunda 4. sıraya kadar tırmandı. Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleri sonrası Kasımpaşa karşısında net bir skorla kazanıp takımdaki moral seviyesini iyice yukarı çektiler. Antalya kafilesinde Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Genç oyuncular Ajdin Hasic, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya da İstanbul'da bırakıldı. TD Sergen Yalçın'ın Atiba Hutchinson ve Bernard Mensah'ı orta alanda sabit tutması, yanına Josef de Souza ya da Dorukhan Toköz ile maça başlaması bekleniyor. Gol umudu Vincent Aboubakar olacak, Rachid Ghezzal yine sağ kanattan maestro görevi görecek.

Alanyaspor - Beşiktaş saat kaçta canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Alanyaspor Beşiktaş maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz. Alanyaspor -Beşiktaş maçında Suat Arslanboğa VAR, Tarık Ongun ise AVAR hakemi olarak sahadaki meslektaşlarına destek verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

- Beşiktaş'ın son 4 lig maçında 2.5 gol barajı aşıldı, bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı goller" izledik.

- Alanyaspor'un Süper Lig'e çıktığı yıldan günümüze, her sezon karşılaştığı takımlar arasında yenemediği tek rakibi Beşiktaş! (1 beraberlik - 7 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu! %29'luk kesim son haftalarda daha formda gözüken siyah-beyazlı ekibe güveniyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.